Ростов-на-Дону, , 11:07 — REGNUM Медицинские работники Ростовской области заявили о добровольно-принудительной вакцинации от COVID-19. Большинство сотрудников лечебных учреждений приняли решение воздержаться от участия в прививочной кампании, однако для отказа требуются основания. Например, наличие хронических заболеваний.

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«У кого поллиноз, панкреатит, другие хронические болячки. Кто-то, кажется, даже язву себе сочинил. Всякое придумывали, чтобы отмазаться. Были и те, кто согласился на вакцинацию, но таких — буквально единицы. Остальные составили список, почему нельзя к нам применять вакцину, и нас больше не трогали», — цитирует портал 161.ru сотрудника больницы № 20 Ростова-на-Дону.

Не оказалось в списке добровольцев и большинства сотрудников Ростовской областной клинической больницы, главный врач которой привился препаратом «Спутник V». При этом медотводом будет считаться наличие антител к вирусу SARS-CoV-2, поделились медики. Вакцинацию, утверждают они, решили сделать добровольно-принудительной.

«Могу сказать так: принудительно — это когда человека к батарее пристегнули и ввели препарат. А сила убеждения, речи, слова очень значимы. Я никого в кабинете насильно не колол. <…> Вакцино-диссидент рискует заразить их, несет смертельную угрозу. Была б моя воля, я бы для ряда профессий [сделал бы вакцинацию] обязательной. Хочешь работать — должен привиться, чтобы не нести угрозу людям. Не хочешь прививаться — меняй профессию. Врач не должен нести смерть», — поделился своим мнением с журналистами главврач областной клинической Вячеслав Коробка.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области 934 человека полностью закончили вакцинацию, получив второй компонент вакцины от COVID-19. Однократно привиты 1 тыс. 753 человека. В ближайшее время регион получит большую партию антиковидной вакцины и обнародует чёткий алгоритм вакцинации.

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