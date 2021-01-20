Тегеран, 20 января, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Уходящий американский президент Дональд Трамп «умер» как политик, и его жизнь в политике завершена. Об этом 20 января заявил президент Ирана Хасан Рухани на заседании правительства страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

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"Трамп умер, его политическая жизнь закончилась», — заявил иранский лидер. Кроме этого, он назвал уходящего президента США «тираном», а окончание пребывания его у власти — «божьей милостью».

Также Рухани уточнил, что то, что, по его мнению, США остались в политической изоляции, является последствием проводимой Трампом политики.

«Политическая изоляция США — это наследие Трампа, США в своей политике оказались в одиночестве — действовали против Палестины, остались в одиночестве, большая часть мира выступила против. Остались одни, когда выступили против ядерной сделки», — сказал президент Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее иранский президент Хасан Рухани заявил, что завершение полномочий уходящего президента США Дональда Трампа — это «конец злосчастного правительства».