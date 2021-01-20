Тегеран, , 11:10 — REGNUM Завершение полномочий уходящего президента США Дональда Трампа — это «конец злосчастного правительства». Об этом 20 января заявил президент Ирана Хасан Рухани на заседании правительства страны.

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«Завершение (работы) администрации Дональда Трампа является концом злосчастного правительства», — сказал иранский лидер, добавив, что за время нахождения у власти данная администрация США «не дала миру ничего, кроме угнетения и тирании».

Также Рухани назвал Трампа «глупым террористом».

«Раньше никогда не было того, чтобы президент США открыто признал, что совершил террористический акт в отношении крупного военного деятеля иной страны, когда тот был гостем другого государства (имеется ввиду убийство генерала Касема Сулеймани в январе 2020 года — ред.)», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что в случае, если администрация избранного президента США Джозефа Байдена будет выполнять условия ядерной сделки, Тегеран, со своей стороны, также будет это делать.