Москва, 20 января, 2021, 11:42 — ИА Регнум. США ввели санкции в отношении трубоукладчика «Северного потока — 2», но в этом случае важнее железные нервы и воля европейцев, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

Gazprom.ru Северный Поток-2

«19 января акции Газпрома закончили торговую сессию падением на 1,6%. Бумаги российского газового гиганта подешевели на фоне негативного предупреждения компании о рисках и экстерриториальных санкций США в адрес трубоукладчика «Фортуна».

Важно отметить, что любая публичная компания, включая Газпром, обязана информировать частных и корпоративных инвесторов даже о потенциальных рисках, это составляющая высокой международной культуры в области коммуникаций с инвесторами и СМИ, любыми заинтересованными сторонами, в число которых входят аналитики и регуляторы.

Любые риски с реализацией проекта сегодня связаны не с экологией, качеством предоставляемых услуг партнерами и подрядчиками по разным направлениям реализации проекта, а именно с внешней политикой США.

Тем не менее с высокой вероятностью проект строительства «Северный поток — 2» будет реализован в первом полугодии 2021 года. Международный проект Nord Stream 2 имеет неоспоримые экономические преимущества, да и обойти санкции сообща намного проще.

Проект обязательно «выстрелит», участники европейского рынка не имеют против никаких претензий. Акции Газпрома могут показать очень высокий потенциал роста. Немецкий и западноевропейский бизнес очень заинтересованы в реализации этого проекта», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США расширили ограничительные меры против России. Под санкции попал трубоукладчик «Северного потока — 2» «Фортуна».

Читайте также: США ввели санкции в отношении трубоукладчика Nord Stream 2