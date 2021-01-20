Вашингтон, , 08:26 — REGNUM Власти Соединенных Штатов расширили ограничительные меры против России в рамках американского федерального закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Об этом сообщается на сайте министерства финансов США.

Так, под санкции попал трубоукладчик «Северного потока — 2» «Фортуна», а также компания «Рустанкер» и нефтяные танкеры «Максим Горький» и «Сиерра».

В свою очередь в Кремле заявили, что «Северный поток — 2» продолжит сталкиваться «с грубым незаконным давлением со стороны США», в то время как Москва предпринимают шаги для последовательного завершения проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год из России по дну Балтийского моря до Германии. Решение Вашингтона обложить новыми санкциями строительство «Северного потока — 2» вызвало сожаление у властей Германии.

Читайте также: В Германии с сожалением приняли новые санкции против «Северного потока — 2»