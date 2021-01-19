Санкт-Петербург, 19 января, 2021, 21:09 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в настоящее время отмечается благоприятная динамика по всем индикаторам эпидемического процесса. Однако специалисты Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19 советуют не обманываться на этот счет — эпидемия пока не уходит и в любой момент может вновь пойти в рост.

Больница в Петербурге

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За 19 января количество обращений пациентов с подтвержденным COVID-19 снизилось почти на 20% по сравнению с прошлым вторником, 12 января. Количество госпитализаций в недельном диапазоне времени уменьшилось более чем на 22%, а число активных больных сократилось почти на 5%. Зато количество выздоравливающих выросло почти на 80%.

Однако, вопреки этим цифрам, Межведомственный координационный совет и комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга просят не считать их надежным признаком спада эпидемического процесса и продолжать строго соблюдать профилактические меры.

«Вероятность подъема заболеваемости и роста количества госпитализаций будет сохраняться в течение 14 дней после окончания праздников <…>, а также не менее недели после этого», — объяснили эксперты.

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По их данным, число активных больных в Петербурге всё равно остается высоким (67 803 пациента), как и показатели ежедневной госпитализации пациентов с COVID-19 и пневмониями (463 за сутки). В городе под лечение таких больных развернуты 12 488 коек, из них свободны 3087 коек, что составляет 24,7%.

Напомним, за 18 января был зафиксирован 3281 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 69 человек, выздоровели 2259 человек.