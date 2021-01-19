Санкт-Петербург, , 11:10 — REGNUM Санкт-Петербург во вторник, 19 января, второй раз за последнее время оказался на первом месте среди регионов РФ по суточному числу новых носителей коронавирусной инфекции, обогнав даже Москву.

Временный ковид-госпиталь в «Ленэкспо» Елена Молчанова © ИА REGNUM

По данным федерального оперативного штаба, за истекшие сутки в Санкт-Петербурге выявлен 3281 новый носитель коронавирусной инфекции. Это на шесть человек меньше, чем в предыдущие сутки. Таким образом, уже вторые сутки темп распространения коронавируса в городе понемногу сокращается. Но, например, в Москве за сутки выявили 3115 новых носителей, что меньше, чем в Северной столице.

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Количество выписанных по выздоровлению, напротив, существенно увеличилось. За сутки признаны выздоровевшими 2259 человек, это на 1091 человека больше, чем сутками ранее.

К сожалению, в Петербурге вновь увеличивается смертность: за сутки подтверждено 69 летальных исходов, что на 14 случаев больше, чем в предыдущий день. По суточной и общей смертности от ковида Северная столица остается на втором месте в РФ после Москвы. Летальность болезни в Петербурге на сегодня составляет 3%.

Нарастающим итогом в Санкт-Петербурге на 19 января подтверждено 304 045 случаев заражения за время пандемии, с марта 2020 года. Выздоровели 190 562 человека. От COVID-19 скончался 8971 человек.

Добавим, за последние сутки в РФ выявлено 21 734 новых случая заражения коронавирусом. Выписаны по выздоровлению 23 262 человека. Умерли 586 человек.

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