Таганрог, Ростовская область, 19 января, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Подозреваемый в краже оборудования из самолёта Ил-80 в аэропорту «Южный» (Ростовская область) по решению суда находится в следственном изоляторе. Об этом сообщила адвокат предполагаемого преступника Ольга Бояркина.

Дарья Антонова ИА REGNUM За решёткой

Фигурантом уголовного дела о краже из «самолёта Судного дня» стал таганрожец Жора Хочунц. По словам правозащитницы, он был арестован 4 января 2021 года. Под стражей подозреваемый будет находиться до 4 марта 2021 года, пишет ТАСС.

ИА REGNUM напоминает, что уголовное дело по фактукражиоборудования из самолёта Ил-80 было возбуждено в декабре 2020 года. Сумма ущерба оценивается в 1 млн рублей.