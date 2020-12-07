Таганрог, Ростовская область, , 21:23 — REGNUM В Ростовской области сотрудники транспортной полиции расследуют кражу из самолёта Ил-80. Проверка проводится на основании заявления, поступившего в правоохранительные органы от представителя Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева.

Самолёт Ил-80 Kirill Naumenko

«В дежурную часть Таганрогского линейного отела МВД России на транспорте обратился представитель ТАНТК имени Бериева с заявлением о том, что при осмотре одного из самолётов обнаружено вскрытие грузового люка. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — цитирует ТАСС представителя управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Инцидент произошёл на аэродроме Таганрог-Южный. По информации источников, речь идёт о краже 39 радиостанций, находившихся в грузовом люке самолёта Ил-80.