Москва, 19 января, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Встречу с главой Газпрома Алексеем Миллером проведёт российский президент Владимир Путин 19 января. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremln.ru Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер

Песков подтвердил, что встреча Путина и Миллера состоится, она пройдёт по видеосвязи. Главной её темой будет газификация российских регионов, сообщил представитель Кремля ТАСС.

Предыдущая рабочая встреча президента РФ и главы Газпрома состоялась в сентябре 2020 года и была посвящена подготовке к осенне-зимнему периоду, газификации регионов и проекту «Сила Сибири — 2».

Как сообщало ИА REGNUM, Путин ранее заявлял, что нужно ускорить процесс газификации в России. В январе 2021 года вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что программа ускоренной газификации уже почти согласована, её могут утвердить в ближайшее время.

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