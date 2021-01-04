Москва, , 11:05 — REGNUM Вице-премьер России Александр Новак заявил, что новая дорожная карта развития газификации в Российской Федерации практически согласована и будет утверждена в начале 2021 года. Об этом Новак заявил в интервью телеканалу РБК.

Чиновник напомнил, что одна из задач на внутреннем рынке — это обеспечение ускоренной газификации страны. Эту задачу поставил президент России Владимир Путин. Правительство активно работает над её выполнением.

«У нас разработана дорожная карта, которая сейчас проходит согласование», — рассказал Новак.

В целом, план ускоренной газификации почти согласован, в начале года, скорее всего, удастся его утвердить.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство энергетики России разработало новую концепцию газификации России, которая получила название «социальная». Суть концепции в том, что сроки газификации конечного потребителя существенно снижаются, а граждане максимально освобождаются от оплаты за подключение газа к их домам.

В рамках данной концепции в каждом регионе должен быть создан единый оператор газификации. В основном это будет местное отделение «Газпрома». Именно оператор будет нести ответственность за доведение газа от магистральной трубы до дома.

Стоит отметить, что газификация, особенно в частном секторе, действительно становилась трудной задачей, так как требовала значительных согласований с различными хозяйствующими субъектами и в конечном итоге все финансовые затраты ложились на конечных потребителей, которым такие суммы были просто не по карману.