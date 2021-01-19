Ватикан, 19 января, 2021, 03:17 — ИА Регнум. Жесткая цензура, которую ввели Facebook и Twitter на фоне событий в американском Капитолии, является предвестником времени, которое напоминает о самых страшных антиутопиях — и главное, что эти вымышленные события уже сейчас обретают реальные очертания. Австрийское католическое издание Kath.net со своих страниц призывает христиан раскрыть глаза на действительность.

Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Ватикана

Интернет-гиганты блокируют аккаунты Дональда Трампа на неясных основаниях, ссылаясь на то, что он подстрекал к насилию. Хотя из речи президента, которую он произнес 6 января, совершенно очевидно, что к насилию он не подстрекал. И тем не менее, возведя на главу государства поклёп, соцсети попросту обрубили ему каналы связи с народом — это при том, что он пока что остается главой государства.

И ведь дело здесь не в Трампе, к которому можно относится очень по-разному. Дело в подходе, который продемонстрировали соцсети, сорвав с себя маску «поставщика услуг» и явив самый настоящий образ «Большого брата». Как тут не вспомнить антиутопию Джорджа Оруэлла, которая перестает быть вымыслом и становится провозвестником тоталитарного государства с повальным контролем…

Впрочем, о событиях вокруг Капитолия есть и совсем другое мнение, читайте обзор Станислава Стремидловского «Христиане, добро пожаловать в 1984 год!».