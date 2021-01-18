18 января 2021 | Время чтения 9 мин

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 11–17 января 2021 года стали: папа Франциск обратился с посланием к больным и медикам; Конгресс США призывает Белый дом надавить на Ватикан; американских епископов снова попрекают Трампом; уходит эпоха Меркель; что решила московская встреча по Карабаху; 30 лет назад на Украину вернулись латиняне.

Станислав Стремидловский, , 10:17 — REGNUM



Пресса Ватикана Иван Шилов © ИА REGNUM

Папа Римский Франциск обратился с посланием на XXIX Всемирный день больного, передает Vatican News (Ватикан). Нынешняя пандемия коронавируса, размышляет понтифик, выявила многочисленные недостатки систем здравоохранения и ухода за пожилыми. Папа отмечает, что это объясняется «политическими решениями, способом управления ресурсами и работой тех, на кого возложена ответственность». В то же время пандемия показала щедрость многочисленных медицинских работников, волонтеров, священников и монашествующих. Братская солидарность, пишет Франциск, выражается в служении и может приобретать самые разнообразные формы, направленные на поддержку ближнего: «Для успешного лечения решающим является аспект взаимоотношений, которые делают возможным холистический подход к больному». Необходимо заключить некий альянс между теми, кто нуждается в заботе, и теми, кто о них заботится: этот альянс должен быть основан на взаимном доверии, искренности, готовности помочь, преодолевая защитные барьеры и ставя в центр всего достоинство больного, защищая профессионализм медработников и поддерживая отношения с семьей пациента.

Посол США при Святом престоле Каллиста Гингрич провела прощальную встречу с папой Франциском, сообщает National Catholic Register (Айрондэйл, США). Она покинет свой пост 20 января. В течение трех лет пребывания в Риме Гингрич, жена бывшего спикера палаты представителей США Ньюта Гингрича, привлекала внимание к таким вопросам, как торговля людьми, преследование христиан и свобода вероисповедания, проводя симпозиумы и другие мероприятия.

Новый доклад Конгресса США призывает к дипломатическому взаимодействию Вашингтона с Ватиканом, чтобы «пересмотреть» временное соглашение Святого престола с Китаем о рукоположении епископов, заключенное в 2018 году, информирует Catholic News Agency (Инглвуд, США). Ежегодный доклад комиссии Конгресса по Китаю (CECC) за 2020 год также предлагает новой администрации Джо Байдена работать с Ватиканом над проблемой преследования католиков в Китае. В частности, список дипломатических приоритетов включает в себя оказание давления на Святой престол, чтобы тот «опубликовал оригинал соглашения [2018 года] и любые согласованные изменения» в нем в интересах прозрачности и подотчетности китайских чиновников.

Джилл и Джо Байден Gage Skidmore

National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США) рассуждает о трагическом конце долгого погружения американских епископов в партийную политику. Аборт стал проблемой, которая окончательно исказила подход американских католиков к политике, и оказался главной причиной теплых объятий Трампа некоторыми католическими кругами, а также причиной того, что Байден привлекает особое внимание епископов. Епископат использовал аборт в качестве дубинки, подавляя все остальные дискуссии на политические темы. Они сделали большую ставку на Трампа. Но сейчас религиозные вожди должны сделать всё возможное, чтобы убедить католиков в том, что это было ошибкой, что Трамп не спаситель нерожденных детей, а реальная и настоящая опасность для страны.

Главный редактор журнала America (Нью-Йорк, США) отец-иезуит Джеймс Мартин упрекает католических лидеров в том, что они помогли разжечь насилие, обернувшееся штурмом Капитолия. Он напоминает, как во время избирательной кампании по выборам президента многие священники загружали в интернет ролики или проповедовали с церковной кафедры, продвигая тезис «вы не можете быть католиком и демократом». Хотя в документах Конференции католического епископата США (USCCB) говорится, что Церковь должна воздерживаться от одобрения партий или кандидатов, реакция местных епископов на агитацию против демократов была неоднозначной. А некоторые епископы даже тепло отзывались о таких священниках. Выступления против Байдена продолжились и после его избрания президентом. Ошибочные моральные рассуждения — «вы попадете в ад, если проголосуете за Байдена», «вы совершите смертный грех, не проголосовав за Трампа», «демократы — это партия смерти» — усугублялись широко распространенным личным поношением кандидатов со стороны католических лидеров. Епископы и священники должны понимать реальные последствия использования такого презрительного и бесчеловечного языка. Личное поношение со стороны членов духовенства неизбежно порождает недостаток уважения к властям со стороны верующих. Если епископы и проповедники относятся к людям с таким презрением, то не следует удивляться, что верующие относятся к институциям как к чему-то, что должно быть разрушено и уничтожено, ибо ниспровергают институции, управляемые злыми людьми и их «помощниками». Это мы и увидели в Капитолии 6 января, когда его штурмовали во имя борьбы за жизнь, за нравственность, за Бога. Вторжение в Капитолий было воспринято многими бунтовщиками не просто как политический акт, но и как религиозный, во многом благодаря христианским лидерам. Часть католического духовенства, численность которой вызывает тревогу, тоже внесла свой вклад в создание атмосферы, которая привела к фатальным беспорядкам в Капитолии. Это ошибка, за которую Церковь теперь должна покаяться.

Армин Лашет, избранный главой ХДС, идет на смену канцлеру, которая объявляет об уходе со сцены, пишет L'Osservatore Romano (Ватикан). С уходом Ангелы Меркель, федерального канцлера Германии с 22 ноября 2005 года, закрывается важная страница в европейской истории. С самого начала она проводила безошибочную политику на всём континенте, а также и на мировой арене, став одним из «краеугольных камней» Европы. За пятнадцать лет Меркель управляла тремя наиболее серьезными чрезвычайными ситуациями на континенте. В 2015 году она открыла мигрантам двери в Европу. Канцлер сыграла решающую роль в разрешении длительного финансового кризиса. И в прошлом году во время пандемии коронавируса оказалась одним из тех, кто проявил солидарность с наиболее пострадавшими странами, выступив за создание Фонда восстановления экономики после коронавируса и разработку европейского пакета помощи.

Армин Лашет Olaf Kosinsky

Kath.net (Линц, Австрия): Добро пожаловать в 1984 год! Проснитесь! Христиане должны бодрствовать. То, что сейчас делают Facebook, Twitter и им подобные, напоминает о тоталитарном государстве и угрожает нашей свободе, бьет тревогу издание. Под впечатлением от ужасных событий в Капитолии интернет-гиганты, Facebook и Twitter, внезапно начали блокировать аккаунты Дональда Трампа на неясных основаниях — якобы он подстрекал к насилию. Хотя каждый, кто действительно слушал его речь 6 января, знает, что Трамп этого не делал. Но интернет-гиганты взяли и просто отключили микрофон своему собственному, всё еще действующему президенту! Это тревожный звонок для всех, независимо от того, как вы относитесь к Трампу. В знаменитой антиутопии Джорджа Оруэлла «1984» есть многое, что выглядит слишком схожим с нынешней ситуацией. Потому что мрачное видение тоталитарного государства с повальной слежкой может исполнится. Интернет-гиганты больше не выступают в качестве лишь поставщиков услуг, они явно придерживаются определенных позиций. И Big Tech теперь становятся «Большим братом».

Нагорный Карабах: вновь открываются маршруты с Турцией, Россией, Ираном. Московские переговоры между президентом России Владимиром Путиным, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном не смогли решить всех проблем, связанных с карабахским конфликтом, но открыли определенные перспективы для экономического возрождения региона, считает AsiaNews (Рим, Италия). Путин гарантировал, что благодаря российским солдатам будут вновь открыты транспортные коридоры. Два кавказских лидера выслушали президента России с выражениями, далекими от примирительных: Алиев был очень холоден, а Пашинян крайне нервничал (его приезд был под вопросом до последнего момента). На встрече также не хватало турецкого «гостя», президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который в последнее время настаивал на необходимости участия Анкары во всех послевоенных процессах в регионе. Путин, похоже, хочет навязать исключительно трехсторонний формат переговоров, в то время как Алиев постоянно говорит об «интересах соседних стран». С возобновлением транспортного сообщения Азербайджан восстановит прямой контакт (прежде всего железнодорожный) с Нахичеванской автономией и самой Турцией. В свою очередь Пашинян говорил о статусе Нагорного Карабаха и обмене пленными. Однако он по существу согласился с предложенными Путиным экономическими соглашениями, которые возобновляют связи между Россией и Ираном и «могут привести к более эффективным гарантиям безопасности». Армянская оппозиция призывает к отставке Пашиняна, «который не в состоянии защищать интересы нашей страны». В Грузии реакция на соглашения тоже была довольно негативной, поскольку предложения тройки Путин — Алиев — Пашинян сводят потенциал Тбилиси к транзитной зоне между кавказскими Севером и Югом без возможности вмешиваться в экономические механизмы. Караваны в Баку и Анкару теперь будут проходить через Нахичевань, минуя Грузию, которая играет стратегическую роль в транспортировке газа и нефти.

Альянс курдских группировок, Сирийские демократические силы (СДС), распорядился освободить из-под стражи около 400 семей убитых боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает Agenzia Fides (Ватикан). Их вернут в город Ракка, который долгое время был главным оплотом джихадистов в Сирии. Освобождение семей мотивировано переполненностью лагеря, условия жизни в котором становятся всё более невыносимыми и где вновь и вновь происходят серьезные акты насилия. Большинство людей, освобожденных из заключения, — это вдовы и дети погибших джихадистов. Жители Ракки в свою очередь выразили озабоченность и открытое неодобрение тем, что к ним прибудут члены семей убитых боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В паранже Steve Evans

30 лет назад папа Римский Иоанн Павел II возродил католическую иерархию латинского обряда на Украине, сообщает Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). О том, как это было, вспоминали участники симпозиума, организованного Институтом памяти и наследия пограничных земель Католического университета Люблина. Архиепископ Львовский Мечислав Мокшицкий рассказал о современных проблемах общины латинского обряда на Украине, где она является религией меньшинства. Он обратил внимание на трудности в отношениях с украинскими греко-католиками, которые, по его мнению, не скрывают своей неприязни к «латинскому народу». Об этом же говорил епископ Харьковско-Запорожский Мариан Бучек. По его словам, греко-католики, хотя и вышли из подполья раньше и получили возможность заниматься легальной деятельностью, не хотели видеть у себя дома латинян.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; журнала иезуитов США America; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».