Москва, 18 января, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Власти Египта на летний курортный сезон в 2021 году планируют открыть «безопасные туристические коридоры», сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Юрий Вердеревский ИА Красная Весна Пляж в Хургаде. Египет

Данная система приема интуристов подразумевает ограничение максимального количества пассажиров на борту самолета и проведение тестов на коронавирус как при въезде в Египет, так и при выезде из страны.

Первоначально систему «туристических коридоров» протестируют в курортных городах на Красном море — в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе. Затеи распространят на такие курорты, как Марса Алам и Эль-Гуна.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия с 27 января 2021 года увеличит количества регулярных рейсов в Египет. до пяти.

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