Москва, , 12:38 — REGNUM Планируется увеличить количества регулярных рейсов из России в Египет. Решение принято федеральным оперативным штабом по борьбе с коронавирусом в РФ.

С 27 января 2021 года самолёты из Москвы в Каир будут летать пять раз в неделю. Ранее авиарейсы осуществлялись три раза в неделю.

Также российскими властями принято решение в возобновление авиасообщения с четырьмя странами: Финляндией, Индией, Катаром и Вьетнамом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Египте в 2021 году для привлечения туристов планируется запустить нескольких культурных проектов.

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