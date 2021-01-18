Москва, 18 января, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Ключевым словом в новости об уличении компании Pfizer в давлении на регулятор ЕС при утверждении вакцины является слово «возможно». Да и сообщение газеты Le Monde с оговоркой «якобы» еще не является окончательным доказательством вины кого бы то ни было, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Вакцина

«Тем не менее ситуация с производством, тестированием и сертификацией вакцин от коронавируса, действительно, носит нездоровый характер.

В мире на самом деле развернулась «гонка вакцин» — каждый из производителей спешит побыстрее получить одобрение разработанной им вакцины и при каждом удобном случае афиширует немыслимые результаты её эффективности по итогам неких испытаний.

Первой жертвой такой спешки уже стала шведская компания Astra Zeneca, которая под давлением, вероятно, просочившихся наружу данных была самостоятельно вынуждена признать, что эффективность её вакцины при тестировании на широком круге пользователей составляет всего 70% или даже ниже.

Заявленные ранее 94% были получены при испытаниях на эталонной группе молодых людей с отменным здоровьем. Понятно, что компания тут же выбыла из гонки за лидерство. И было вполне ожидаемым, что тот скандал не окажется единственным.

Наверняка разработчики вакцин не всегда и не всё озвучивают для прессы, рекламируя свои исследования в этом направлении. И неудивительно — в условиях пандемии, которая развивается крайне высокими темпами, а вирус к тому же быстро и активно мутирует, именно тот, кто первым создаст эффективную и универсальную вакцину, может просто озолотиться.

Правительства многих государств готовы выделять огромные материальные средства на закупку большого количества тех видов вакцины, которые окажутся и не слишком дорогими, но при этом простыми в хранении, транспортировке и использовании, с наибольшей продолжительностью по времени действия и способными уничтожать разные штаммы вируса.

Очевидно, что быстро создать вакцину, удовлетворяющую всем перечисленным требованиям (да и наверняка еще ряду других, о которых лучше знают медики), непросто.

Но стремление обогнать конкурентов и побыстрее заработать вынуждает многих производителей идти если не на прямые подтасовки, то хотя бы на мелкие ухищрения, чтобы отыграть в этой гонке хотя бы несколько дней.

Окончательные результаты в отношении вакцины Pfizer/BioNTech и якобы давления её производителей на Европейское агентство лекарственных средств (ЕMA) станут известны позднее.

Так что не рекомендуется спешить с окончательными выводами. Но если данные производители действительно вели нечестную игру, то их репутационные и финансовые потери могут оказаться огромными. Рано или поздно все узнают правду», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, для ускорения сертификации вакцины от COVID-19 компании Pfizer/BioNTech, возможно, оказали давление на Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

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