Париж, , 23:23 — REGNUM Чтобы ускорить сертификацию вакцины от COVID-19 компании Pfizer-BioNTech на Европейское агентство лекарственных средств (EMA) возможно было оказано давление. Об этом 17 января сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на слитые в интернет документы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

Отмечается, что качество вакцины указанной компании было поставлено под сомнение, однако это не помешало нескольким «высокопоставленным представителям Евросоюза настаивать на скорейшем утверждении этой вакцины».

Так, пишет газета, на необходимость одобрить вакцину Pfizer-BioNTech и Moderna якобы ультимативно указала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Сотрудник комиссии рассказал Le Monde, что с обоими препаратами «до сих пор есть проблемы».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило применение вакцины от COVID-19, разработанной Pfizer и BioNTech.

Вакцина Phizer от коронавируса вызывает скепсис у некоторых представителей немецкой общественности, заявлял ранее депутат бундестага Германии от партии «Альтернатива для Германии»Вальдемар Гердт.

Читайте подробнее: В Германии вакцина от коронавируса вызывает энтузиазм не у всех