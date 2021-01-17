Москва, 17 января, 2021, 16:43 — ИА Регнум. Ответ на нарушения свободы слова в США планирует дать в ближайшее время Российская Федерация. Об этом 17 января в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

Антон Привальский ИА Красная Весна Министерство иностранных дел России

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Отвечая на вопрос о том, не пора ли в связи с нарушениями свободы слова в США Москве выразить протест, представитель внешнеполитического ведомства сказала: «Будет все, готовимся».

Как передавало ИА REGNUM, ранее ведущие американские соцсети подвергли настоящим цифровым репрессиям действующего главу Белого дома Дональда Трампа и его сторонников. Так, аккаунты политика, на которые подписаны сотни миллионов человек, были заблокированы.

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