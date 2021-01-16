Москва, , 10:20 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что блокировка аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа в социальных сетях — это цифровой тоталитаризм. Об этом Медведев написал в своей статье на сайте ТАСС.

Медведев считает, что американские социальные сети развязали против американского же президента настоящую информационную войну. После этого, даже если Трамп полностью уйдёт из политики и его цифровой след будет «зачищен», раскол в умах американцев останется.

По мнению Медведева, устаревшая американская избирательная система до предела обострила вопрос о беспрецедентной роли социальных сетей и новых медиа в публичной политике, а также роль частных IT-компаний, которым эти соцсети принадлежат.

Дело в том, что американские социальные сети, которыми пользуется весь мир, лежат вне зоны специального регулирования СМИ и функционируют на основе пользовательского соглашения. Именно этим соцсети и развязали против Трампа настоящую информационную войну.

Напомним, что ведущие американские соцсети подвергли Трампа и его сторонников настоящим цифровым репрессиям. Аккаунты действующего президента США были заблокированы, хотя на них подписаны сотни миллионов человек.