Москва, 17 января, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Главную ошибку при лечении COVID-19 в домашних условиях, могущую привести к фатальным последствиям, назвал 17 января врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.

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Как указал медик, у людей имеется «стена абсолютного непонимания» о том, какая тактика должна применяться при лечении нового заболевания в домашних условиях, так как COVID-19 относится к ОРЗ.

«КОВИД-ОРЗ — болезнь, проходящая сама (как и любое ОРЗ), и требует лишь вспомогательных средств — люди слышат это и кивают только до момента, пока не сталкиваются с КОВИД-ОРЗ сами либо в своих семьях», — сказал Мясников.

Он уточнил, что даже некоторые врачи после выявления у них SARS-CoV-2 пытаются определить, что из лекарств нужно принять для того, чтобы избежать осложнений, и напомнил слова одного из медиков о том, что в данном случае нужно «пожать руку тому доктору, который вам ничего не назначил».

При этом врач отметил, что жалующемуся на плохое самочувствие, слабость и ломоту в теле пациенту трудно не назначить какое-либо лекарство, однако после его расспросов оказывается, что температура тела ниже 38 градусов, одышка отсутствует и «надо просто потерпеть».

Кроме того, Мясников добавил, что некоторые дают советы принимать гормональные препараты и антибиотики в случае лечения коронавируса на дому, чего, как подчеркнул врач, делать ни в коем случае нельзя.

«Тут очень важно проявить твердость. Напуганный пациент <…> требует лечения, не понимая, что оно может принести множество бед при нулевой пользе! Нельзя в домашних условиях применять для лечения ОРЗ то, чем в больницах лечат тяжелую вирусную пневмонию! Побочные явления могут быть даже фатальны!» — пояснил медик.

В то же время он посоветовал для лечения от COVID-19 в домашних условиях, как и при любом ОРЗ, питаться легко и калорийно, обильно пить и принимать жаропонижающие, а также проявлять покой и терпение.

Помимо того, Мясников сказал, что имеет смысл обратить внимание на витамины и микроэлементы, а также интерфероны в каплях в нос, и добавил, что от тяжелого протекания нового заболевания пациентов из группы риска сможет уберечь прохождение вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналист Федерико Куско в статье, обнародованной испанским изданием газеты Le Monde diplomatique, заявил, что российская вакцина «Спутник V» способна подавить пандемию коронавирусной инфекции.