Мадрид, , 10:01 — REGNUM Российская вакцина «Спутник V» способна подавить пандемию коронавирусной инфекции. Такое мнение 17 января высказал научных журналистов Федерико Куско в статье, обнародованной испанским изданием газеты Le Monde diplomatique.

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Как считает автор материала, западные страны скептическим образом встретили информацию о появлении российского препарата из-за того, что они не осведомлены о научной традиции России.

Также Куско подчеркнул, что создание препарата «Спутник V» является результатом целой исторической цепочки российских научных разработок. При этом он отметил, что на Западе годами отрицали российские научные достижения и потому теперь там удивлены тем, что в России появился такой препарат.

«В отличие от таких стран, как США, а также Евросоюза, где фармацевтические лаборатории навязывают свои лекарства по астрономическим ценам, Россия за деньгами не гонится», — уточнил журналист.

Кроме того, Куско полагает, что через 50 лет, возможно, подозрения по поводу «Спутника V» окажутся нелепыми или вообще будут забыты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Запрос на одобрение для экстренного использования российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» отклонило национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) в Бразилии.