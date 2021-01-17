Вашингтон, 17 января, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Американское Федеральное бюро расследований (ФБР) расследует предоставлялось ли финансирование из-за рубежа участникам штурма Капитолия, который произошел 6 января. Об этом 17 января сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

(сс) Tyler Merbler Толпа протестующих возле Капитолия США, 6 января 2021 года

Следите за развитием событий в трансляции: «Инаугурация президента США и режим ЧС в Вашингтоне — все новости»

По информации последних, ФБР расследует перевод биткойнов на общую сумму $500 тыс. членам американских группировок правого толка, которые, как предполагается, были предоставлены до начала беспорядков французским гражданином.

Также сотрудники ФБР полагают, что якобы связанные с Россией, Ираном и Китаем некие структуры делают попытки использования беспорядков в Вашингтоне «в своих интересах».

При этом, как отмечают источники NBC News, власти США считают, что существуют свидетельства попыток оказания тайной помощи других стран «политическим экстремистам» в Соединенных Штатах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главы четырех комитетов палаты представителей американского Конгресса направили письмо директору ФБР Кристоферу Рэю и руководителям других федеральных агентств США с просьбой о предоставлении информации о сбоях в работе разведки и обеспечении безопасности, приведших к штурму здания Капитолия.