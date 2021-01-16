Минск, 16 января, 2021, 15:12 — ИА Регнум. В Белоруссии стартовала вакцинация от коронавируса медицинских работников, находящихся в зоне риска. В этих целях медицинские учреждения республики получают партии вакцины «Спутник V», сообщили 16 января в пресс-службе министерства здравоохранения.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»)

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

По информации министерства, планируется привить 2285 медработников белорусской столицы, 3460 — в Брестской области, 3260 — в Витебской, 4365 — в Гомельской, 1735 — в Гродненской, 1610 — в Могилевской, 2485 — в Минской областях. Кроме того, порядка 800 доз предусмотрены для медицинских работников республиканских учреждений.

В пресс-службе белорусского минздрава напомнили, что в 2020 году Белоруссия заключила первоначальный контракт на поставку 170 тыс. доз российской вакцины. Кроме того, в 2020 году республика получила несколько небольших партий вакцины «Спутник V», а в канун 2021 года — партию в 20 тысяч доз.

«В первом квартале 2021 года потребность в вакцине «Спутник V» планируется закрывать мощностями отечественных фармпроизводителей», — добавил источник.

Читайте также: В Белоруссии за сутки выявили более 1900 носителей SARS-CoV-2