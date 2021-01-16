Минск, , 14:21 — REGNUM В Белоруссии за сутки выявили 1933 носителя коронавирусной инфекции, сообщили 16 января в пресс-службе министерства здравоохранения.

С начала пандемии на территории республики выявили 223 537 инфицированных SARS-CoV-2, 206 676 из которых выздоровели (2176 за сутки), 1573 — скончались от осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью (умерли девять человек за сутки).

Для диагностики коронавируса в республике с начала пандемии провели 4 238 864 тестирования, 22 769 из которых пришлись на минувшие сутки.