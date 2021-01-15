Вашингтон, 15 января, 2021, 05:34 — ИА Регнум. Уже почти бывший президент США Дональд Трамп продемонстрировал на прощанье всю трусость и ничтожество американского политического класса. Почему ни он, ни его соратники или оппоненты оказались неспособны возглавить «осиротевшие» перед лицом надвигающегося глубинного государства США, рассуждает обозреватель ИА REGNUMАлександр Халдей.

(сс) Tyler Merbler Толпа протестующих возле Капитолия США, 6 января 2021 года

Трампа с какого-то момента его президентства отвергли даже «свои» республиканцы, а никакой весомой и верной группы сторонников создать ему так и не удалось. Отсюда и результат, с которым он пришел к выборам, когда перед лицом готовности противников-демократов «на всё» от Трампа разбежались даже самые, казалось бы, верные сторонники. Конечно, пока в руках Трампа оставалась полнота президентской власти, были моменты, когда он мог стукнуть кулаком по столу и призвать к ответу недругов. Но решиться на это Трамп так и не смог.

А вот американский народ, своими глазами увидевший и несправедливость и ложь на выборах, и трусость и слабость политиков из обоих партийных лагерей, исполнен негодования. Есть ли шансы у условного «трампизма» восторжествовать, вопреки предательству всей американской политической элиты? Читайте статью Александра Халдея «Устроить Конгрессу Белый дом Трамп так и не решился».