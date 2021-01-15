Трамповская эпопея показала народу трусость и слабость американской элиты
Вашингтон, 15 января, 2021, 05:34 — ИА Регнум. Уже почти бывший президент США Дональд Трамп продемонстрировал на прощанье всю трусость и ничтожество американского политического класса. Почему ни он, ни его соратники или оппоненты оказались неспособны возглавить «осиротевшие» перед лицом надвигающегося глубинного государства США, рассуждает обозреватель ИА REGNUMАлександр Халдей.
Трампа с какого-то момента его президентства отвергли даже «свои» республиканцы, а никакой весомой и верной группы сторонников создать ему так и не удалось. Отсюда и результат, с которым он пришел к выборам, когда перед лицом готовности противников-демократов «на всё» от Трампа разбежались даже самые, казалось бы, верные сторонники. Конечно, пока в руках Трампа оставалась полнота президентской власти, были моменты, когда он мог стукнуть кулаком по столу и призвать к ответу недругов. Но решиться на это Трамп так и не смог.
А вот американский народ, своими глазами увидевший и несправедливость и ложь на выборах, и трусость и слабость политиков из обоих партийных лагерей, исполнен негодования. Есть ли шансы у условного «трампизма» восторжествовать, вопреки предательству всей американской политической элиты? Читайте статью Александра Халдея «Устроить Конгрессу Белый дом Трамп так и не решился».