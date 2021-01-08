8 января 2021 | Время чтения 3 мин

Америка меняет кожу, сбросив которую обратно не влезешь. Элита утратила легитимность и теперь будет отгораживаться от народа штыками, как бразильская буржуазия. Горючий потенциал в американском обществе накоплен огромный, и Байден ещё не раз пожалеет, что ввязался в эту историю. Ибо есть у революции начало, нет у революции конца. Верной дорогой идёте, товарищи.

Александр Халдей, , 13:34 — REGNUM Байден теперь навсегда самозванец, укравший в трамвае линии «Б» корону Британской империи

Залп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Там собрался у ворот ентот… как его… народ. В общем, дело принимает социальный оборот». Трудно сказать, читали ли сенаторы США Л. Филатова, но можно быть уверенным, что момент, когда их выводили из здания с чёрного входа, а в это время с центрального в Капитолий врывались возмущённые толпы, они не забудут до конца своих дней.

Как выяснилось, политический класс США — это такой коллективный голубой воришка Альхен, который состоит из трусов и предателей с отменным чутьём на то, когда их собираются бить, может быть, даже ногами. Нэнси Пелоси бежала быстрее лани, а предводитель местного дворянства Пенс побил все рекорды по переобуванию в полёте.

Твиттер просто заблокировал президента США «из-за распространения им ложной информации». Трамп ускоренно превращается в Януковича, тогда как украинизация США разворачивается просто угрожающими темпами.

Американский Майдан, бессмысленный и беспощадный, конечно, подавят. Но протест уйдёт вглубь, и где он снова прорвётся, не скажет никто — ведь никто не ожидал именно такого сценария в самую последнюю минуту, когда уже всё было решено. Трамп, при всей его обезбашенности, не потянул не то, что на Ленина — даже на Ельцина. Ни на броневик, ни на танк взбираться не решился, кепкой махать не стал, не шутить с восстанием не требовал.

Толпа протестующих возле Капитолия США, 6 января 2021 года (сс) Tyler Merbler

Вообще, Трамп был обречён с первого дня своего президентства. Он не мог победить просто потому, что не мог сделать революцию, а диктатура правящего класса не оставила ему ни малейшего шанса даже при всей поддержке революционного народа. У Трампа не было революционной партии — республиканцы его не считали за своего и принимали, брезгливо кривясь или корыстно потирая ладошки.

Чистку партии Трамп был провести не в силах, отделить меньшевиков от большевиков не мог. «Мы пойдём другим путём» не провозглашал. Вокруг него были мошенники, трусы и карьеристы. С такими в революцию не ходят.

И даже имея на своей стороне армию, пригнать на берег Потомака эсминец «Уинстон Черчилль» и пальнуть разок из пушки Трамп не решился. Все свои козыри он побоялся применить. Жить в шалаше с Мелани на берегу какого-нибудь американского Разлива он не умеет, а без всех этих навыков пытаться делать в США революцию, о необходимости которой так долго говорили штурмовавшие американский Зимний — дело архибезнадёжное.

Дональд Трамп

Однако народ попробовал — и увидел трясущиеся зады трусливо убегавших министров-капиталистов. Пролилась кровь — сакральная жертва принесена. Булыжник вновь оказался оружием пролетариата. Аппетит приходит во время еды, а революционные университеты — самая лучшая школа обладателей кипящего от возмущения разума.

Теперь у американской революции есть лидер и есть своя революционная сакральность. Есть движущие силы и социальная база. Осталось уйти с Твиттера, избавиться от иудушек и политических проституток и начать издавать свою «Искру».

Ничто так не укрепляет революцию, как реакция. Половина страны на стороне штурмовавших Капитолий. И эта половина будет искать повода выразить свой подавленный гнев. Байден теперь навсегда самозванец, укравший в трамвае линии «Б» корону Британской империи.

Джо Байден (сс) Matt Johnson

Окружение будет есть его глазами, но глухой ропот на улице станет причиной его бессонницы. Не зря же он назвал происходящее не беспорядками, а мятежом. Хотя при настоящем мятеже он бежал бы из Капитолия, переодевшись в женское платье.

Америка меняет кожу, сбросив которую обратно не влезешь. Элита утратила легитимность и теперь будет отгораживаться от народа штыками, как бразильская буржуазия. Горючий потенциал в американском обществе накоплен огромный, и Байден ещё не раз пожалеет, что ввязался в эту историю. Ибо есть у революции начало, нет у революции конца. Верной дорогой идёте, товарищи.