Вашингтон, 14 января, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Участники недавних беспорядков на Капитолийском холме в Вашингтоне предстанут перед правосудием, заявил действующий президент США республиканец Дональд Трамп. Его видеообращение распространила 13 января пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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Трамп подчеркнул, что безоговорочно осуждает насилие, произошедшее 6 января, и считает действия мятежников противоречащими всему, вот что он верит. США за последний год сотрясали беспорядки, происходили акты устрашения, разрушения, это нужно остановить.

«Америка — страна законов. Те, кто участвовал в нападениях на прошлой неделе, предстанут перед правосудием», — заявил действующий глава государства.

До публикации обращения Трампа палата представителей Конгресса США проголосовала за его импичмент. Как сообщало ИА REGNUM, авторы резолюции об отстранении Трампа от власти обвинили его в подстрекательстве к мятежу.

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