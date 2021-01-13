Минск, 14 января, 2021, 00:39 — ИА Регнум. «Белорусские власти открыты к любому диалогу со своими гражданами, имеющими разные взгляды как на конституционные вопросы, так и на любые другие аспекты, касающиеся будущего развития страны, но не на коленях и не в условиях внешнего давления», — сказано в опубликованном вечером 13 января на сайте белорусского правительства «Сообщении оргкомитета по проведению чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года по итогам встречи с Рене Фазелем».

President.gov.by Встреча Александра Лукашенко с Рене Фазелем, 11 января 2021 года

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В документе заявлено, что белорусская сторона при организации XV намерена следовать рекомендациям и правилам МФХ «с учетом пандемии COVID-19, а также обеспечит доступ зарубежным СМИ к аккредитации для освещения чемпионата и гарантирует стабильную работу сети Интернет». Она также намерена обеспечить «полную безопасность участников и зрителей чемпионата».

Авторы документа отрицают факты исключения белорусских спортсменов из сборных команд и отстранения от соревнований за политические взгляды. Особое внимание авторами сообщения уделено громкому криминальному скандалу с участием приближённого Александра Лукашенко — руководителя белорусской хоккейной федерации.

«В части претензий, выдвигаемых в отношении председателя федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова, белорусская сторона исходит из принципа презумпции невиновности как базового правового постулата, но в качестве жеста доброй воли готова организовать встречу представителей Дисциплинарного комитета МФХ с генеральным прокурором Республики Беларусь для ознакомления с результатами проведенных проверочных мероприятий в рамках доследственной проверки», — сказано в документе.

Там также подчёркнуто: «Увязка проведения чемпионата с изменениями Конституции, организацией некоего «диалога» и другими внутренними вопросами Белоруссии сама по себе абсурдна».Читайте новости сюжета: Протесты в Белоруссии