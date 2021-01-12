Москва, 12 января, 2021, 20:15 — ИА Регнум. Жилищно-коммунальные услуги в России в 2020 году подорожали в среднем на 3,55%. Об этом сообщает 12 января Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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Согласно данным ведомства, жилищные услуги по итогам года стали дороже на 3,33%, коммунальные — на 3,73%.

В частности, тарифы на холодное водоснабжение выросли на 3,88%, горячее водоснабжение — на 4,32%, водоотведение — на 4,78%, отопление — на 3,36%, газоснабжение — на 3,22%, электроснабжение — на 3,96%.

Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов выросла на 4,71%. Содержание и ремонт жилья для граждан-собственников стало дороже на 2,35%. Услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК и ТСЖ подорожали на 1,67%.

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