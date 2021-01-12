Москва, , 19:14 — REGNUM Потребительские цены в России в декабре выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении — на 4,9%. Об этом сообщает 12 января Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Таким образом, ведомство подтвердило свою предварительную оценку инфляции, представленную в конце декабря, после учёта информации о ценах по полному перечню из 520 товаров и услуг.

В декабре, согласно данным Росстата, рост потребительских цен на 0,9% и более был зафиксирован в 47 субъектах Федерации. Наибольший рост отмечен в Ингушетии и Амурской области (на 1,7%), а минимальный — в Новосибирской области (на 0,1%).

В Москве цены в декабре выросли на 0,6%, в Санкт-Петербурге — на 1%, с начала года прирост цен составил 3,8% и 4,7% соответственно.