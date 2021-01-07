Брюссель, 7 января, 2021, 22:12 — ИА Регнум. Учёные из Бельгии и Нидерландов обнаружили у COVID-19 признаки хронического заболевания, сообщает Journal of Clinical Medicine.

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Отмечается, что учёные изучили данные о 1837 относительно молодых больных, средний возраст которых составляет 47 лет, у которых после лечения сохранялись жалобы на протяжении как минимум трёх месяцев. Специалисты выяснили, что почти у 50% из них выросла потребность в уходе, а каждый третий стал нуждаться в посторонней помощи.

Кроме того, у 98% пациентов сохранялась усталость, у 90% — мышечная слабость, у 88% — проблемы со сном, у 87% — различные боли. Также многие пожаловались на снижение производительности труда и необходимость в медицинской помощи. В ходе исследования выяснилось, что в уходе нуждалось около половины участников, а 31% остался зависимым от него спустя три месяца после заражения.

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Учёные обратили внимание, что после болезни тяжелые пациенты проходят реабилитацию, тогда как проходившие лечение амбулаторно оказываются обделены вниманием медиков. Эти пациенты в ближайшем будущем создадут огромную нагрузку на систему здравоохранения во всех странах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сингапурские ученые заявили, что доля бессимптомных носителей коронавирусной инфекции составляет до 70%, они могут заражать других людей, даже не подозревая об этом.

По словам специалистов, даже если носители инфекции не переболеют COVID-19, то смогут выработать иммунитет к заболеванию, хотя на это может потребоваться несколько лет.

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