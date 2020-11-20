Лондон, , 08:33 — REGNUM О наличии в организме коронавирусной инфекции может свидетельствовать целый ряд слабовыраженных симптомов. Они могут и не вызвать подозрение на COVID-19, так как они могут возникать и при других заболеваниях. Однако медики советуют обратить на них внимание и проконсультироваться с врачом. Об этом сообщает издание Express.

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Так, среди таких симптомов, которые могут проявляться на ранней стадии заражения коронавирусом, специалисты называют проблемы с желудочно-кишечным трактом: диарея, тошнота, боли в области живота и потеря аппетита. Они были выявлены у каждого пятого инфицированного SARS-CoV-2. К такому выводу пришли медики из Великобритании и Канады, проведя обзор 36 связанных с COVID-19 исследований.

«Эти симптомы необязательно означают, что у пациента COVID-19», — пояснил преподаватель медицины и стоматологии канадского Университета Альберты Митч Уилсон. — Это может быть вызвано целым рядом потенциальных причин».

Ещё одним ранним признаком заболевания учёные назвали утомляемость, которая свойственна половине пациентов с положительным тестом на COVID-19 и может сохраняться у них в течение десяти недель после выздоровления.

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Также в числе ранним симптомов коронавирусной инфекции может быть конъюнктивит. По данным специалистов Американская академия офтальмологии, этот симптом возникает примерно у 1−3% людей, которым был поставлен диагноз COVID-19.

Еще один признак связан с нарушениями работы мозга, которые выражаются в спутанности сознания. Это выяснили учуных из Имперского колледжа Лондона. Тяжесть повреждений мозга зависит от течения болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёных из Великобритании назвали ещё несколько симптомов, которые могут свидетельствовать о заражении человека коронавирусом SARS-CoV-2. Так, на наличие инфекции могут указывать волдыри на ногах, повышенная утомляемость и боли в мышцах.

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