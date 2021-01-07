Киев, 7 января, 2021, 07:37 — ИА Регнум. На деморализацию украинской армии, а также полный провал «пропаганды и информационной политики» посетовал украинский националист, общественный деятель Дмитрий Корчинский. Об этом бывший лидер экстремистской организации «Братство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) рассказал в программе «Чильне» на украинском «4 канале».

Oleinik.win Солдаты ВСУ

По словам националиста, Украина не освоила в 2020 году военный бюджет в полном объеме, а украинская армия в целом деморализована. Комментируя провал украинской власти по части «пропаганды и информационной политики», он отметил, что на территориях, которые находятся под контролем Киева, люди в основном смотрят российское телевидение, слушают российское радио, но никак не украинские.

«У нас не освоен военный бюджет в значительной степени. Министерство обороны не смогло большое количество средств в прошлом 2020 году использовать на закупку новой техники… Мы видим в целом деморализацию войск, мы видим полный провал пропаганды и информационной политики. На неоккупированной территории Донбасса (на оккупированной Киевом части Донецкой и Луганской Народных Республик — ИА REGNUM) все смотрят «сепарское» телевидение — российские телеканалы. Украинских смотрят очень мало», — отметил он.

Ведущий программы поправил Корчинского и отметил, что на Украине российских каналов нет, так как они запрещены. На что националист ответил: «Тем не менее у всех стоят тарелки (спутниковые тарелки — ИА REGNUM), они смотрят. А «сепарские» радио и «сепарское» телевидение они просто ловят. Украинское не «ловят», — то «ловят», добавил он.

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Напомним, ранее на Украине звучала противоположная «точка зрения». Так, представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, советник главы Офиса президента Украины политический обозреватель Алексей Арестович заявил, что в случае нападения российской армии на Украину Вооруженные силы Украины не только дадут отпор и «отлупят» армию РФ, но и пойдут в контрнаступление.

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