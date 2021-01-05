Киев, , 14:25 — REGNUM На Украине обсуждают заявление спикера украинской делегации на переговорах в Донбассе Алексея Арестовича о том, что в случае прямой войны с Россией страна пойдет в наступление и устроит «новый Афганистан», передает корреспондент ИА REGNUM 5 января.

Напомним, что соответствующее заявление Арестович сделал накануне в интервью каналу Politeka, отвечая на вопрос, как долго продержится украинская армия в случае наступления России.

«Мы бы отлупили их, да еще пошли бы в контрнаступление. Чего нам держаться-то… Украина для российской стороны стала бы Афганистаном, но только покруче, поскольку у Киева имеется полный комплекс вооружений», — заявил спикер Киева.

Политолог Алексей Блюминов считает, что Арестович, который делает такие заявления, «дурак или же провокатор».

«Сам-то он, небось, ни себе, ни своим детям, если они у него есть, такой судьбы не пожелает. И при первой же возможности сбежит из устроенного его стараниями «второго Афганистана» за океан или еще куда подальше, поближе к комфортной жизни», — прогнозирует эксперт.

«В целом этот гражданин непонятной квалификации, открыто обещающий разнести страну в дым и пепел и превратить ее во второй Афганистан — со всеми «приятными» последствиями для жителей, — это приговор нынешней кадровой политике. Когда на самый верх, минуя сито отбора случайных людей, массово попадают мелкие мошенники, лжецы и авантюристы, символизируя собой распад даже намека на государственность», — заявил Блюминов.