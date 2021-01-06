Минск, 6 января, 2021, 20:34 — ИА Регнум. За прошлый год Нацбанк и правительство Белоруссии обесценили национальную валюту постсоветской республики почти на треть к евро и почти на четверть к доллару США. Тем не менее, по итогам года чиновники отчитались о стабильной ситуации на валютном рынке.

ИА REGNUM Белорусские рубли

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Издание myfin. by по итогам прошедшего года констатировало: «Белорусский рубль закончил 2020 год с девальвацией по доллару в размере 22%, по евро — 34%. На пике падения за доллар давали 2,6631 в конце августа, за евро — 3,1680 в конце декабря».

Отмечено, что пика обесценивания национальная валюта Белоруссии достигала в «рекордно девальвационным» марте, а также на фоне поствыборных протестов в августе — тогда «некоторые обменники из-за возникшего дефицита наличной валюты готовы были продавать доллар только по 3 рубля». Затем, 31 декабря белорусский рубль достиг минимума по отношению к валюте Евросоюза.

Напомним, 2020 год для деноминированного белорусского рубля начинался с курса 2,4 за евро и 2,1 за доллар США.