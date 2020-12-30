Новосибирск, 30 декабря, 2020, 16:28 — ИА Регнум. Чтобы пандемия коронавируса заглохла, должно переболеть и получить антитела минимум 60% жителей. Об этом в интервью сайту Специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета (НГУ) рассказал молекулярный биолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетёсов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"У этого вируса есть одна особенность — куча людей инфицируется, но не имеет симптомов заболевания. У них через две недели появляются антитела, и всё. Я сам оказался одним из таких людей, как недавно выяснилось. Таких людей может быть до 90%, — отметил Нетёсов. — Сейчас в России, по официальны данным, переболело более 3 млн человек. Антитела по грубым прикидкам, вероятнее всего, есть у 30 млн человек. То есть в первый год эпидемии у нас переболело примерно 20% населения. Без вакцины в следующем году переболеет столько же, на третий год — ещё столько же. Если добавить вакцину, все будет зависеть от того, за какое время мы привьём 2/3 населения. Привьем за год — эпидемия заглохнет. Будут отдельные вспышки заболевания, но не более того. Привьем за два года — это произойдет только на исходе второго года. Поэтому следующий год еще точно придется потерпеть: у нас нет мощностей для столь масштабного производства вакцин».

Напомним, что Сергей Нетёсов в своём интервью также назвал три реальных научных факта, связанных с коронавирусом, о которых должен знать каждый.

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