Новосибирск, , 16:20 — REGNUM Молекулярный биолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетёсов назвал три реальных научных факта, связанных с коронавирусом, о которых должен знать каждый. Его интервью опубликовано на сайте Специализированного учебно-научного центра НГУ.

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«Первое — вирусные заболевания не лечатся антибиотиками, а респираторные заболевания в 80% случаев вызываются вирусами. Сейчас в рекомендациях по лечению коронавируса прописан ряд антибиотиков, которые нужно применять при бактериальных осложнениях. На практике же их назначают на третий день болезни, «на всякий случай»! Но ведь есть биохимический анализ крови, где по повышению всего двух показателей можно судить, пошла ли бактериальная инфекция. Этот анализ делается за один день, но, к сожалению, не входит в страховую медицину. В результате эта эпидемия закончится тем, что антибиотикоустойчивых бактерий будет намного больше, чем раньше», — подчеркнул он.

Второй важный момент, по мнению Нетёсова, то, что подавляющее большинство организмов эту инфекцию перебарывает, но она тяжело протекает у людей с факторами риска.

«Эти факторы известны: диабет 1 и 2 типа, повышенный индекс массы тела (>30), хронические заболевания печени, почек, сердца, гипертония, атеросклероз и аутоиммунные заболевания. Людям, у которых такие болезни есть, нужно крайне внимательно относиться к своему здоровью. Если есть возможность что-то подлечить, исправить, надо это сделать, — посоветовал новосибирский вирусолог. — И третий момент: можно в 3−4 раза снизить смертность правильным применением существующих лекарств. Например, есть с десяток лекарств, которые позволяют профилактировать повышенное образование тромбов во время болезни. Есть тромболитики, которые растворяют уже образовавшиеся тромбы. И даже для самых тяжелых случаев, когда возникает так называемый цитокиновый шторм, то есть идёт разлад иммунной системы организма, есть ряд лекарств, которые его снимают. Но эти лекарства нельзя принимать тем, кто болеет легко и средне, потому что они подавляют иммунитет. Не все просто и с противовирусными препаратами. У нас взяли на вооружение японский препарат, который был у них только кандидатом для лечения COVID-19, — фавипиравир. Его начали производить сразу на трех заводах под тремя разными наименованиями. Фасовка стоит 5−7 тысяч рублей. Но когда вы зайдете на сайт российского Регистра лекарственных средств и прочитаете там инструкции к этим препаратам, то узнаете, что они были проверены пока что только на культурах клеток. От культуры клеток до человека — ещё два шага и на этих двух шагах зарубается 90% разрабатываемых лекарств! То есть его эффективность при COVID-19 ещё не доказана. Известно лишь, что у оригинального японского препарата есть ряд серьёзных побочных эффектов. И такая ситуация с противовирусными препаратами не только в России, потому что впереди медицины идёт маркетинг. И это нужно понимать».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области, по данным на сегодня, 30 декабря, за прошедшие сутки было выявлено 153 новых случая заражения коронавирусом.

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