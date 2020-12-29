Санкт-Петербург, 29 декабря, 2020, 14:37 — ИА Регнум. Губернатор Петербурга Александр Беглов принял работу строителей в корпусах № 1, 2 и 3 временного ковидного госпиталя в выставочном комплексе «Ленэкспо» на Васильевском острове. Об этом сообщили в Смольном 29 декабря.

Елена Молчанова ИА REGNUM «Ленэкспо»

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Указанные павильоны начнут принимать пациентов с COVID-19 уже в новогодние праздники. К развернутым койкам подан кислород, что необходимо для больных с пневмонией.

«Современный госпиталь оснащен всем необходимым для лечения тяжелых больных и больных средней тяжести. Он полностью соответствует всем стандартам», — заявил Беглов.

Теперь все сданные корпуса — павильоны конгрессно-выставочного центра № 1, 2, 3, 5, 7 и 8 — завершили формирование временного госпиталя, подчеркнул губернатор. В «Ленэкспо» есть три аппарата КТ, реанимационные отделения, а больных можно перемещать между корпусами в зависимости от состояния.

Беглов напомнил, что необходимо соблюдать все меры предосторожности на праздники: не собираться большими компаниями, избегать массовых мероприятий, находиться дома с семьёй.

«Праздничные дни не должны стать марафоном передачи инфекции. Берегите себя и своих близких. Всё очень серьезно», — подчеркнул губернатор.

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Сегодня в «Ленэкспо» развернуто 1769 коек в павильонах № 5, 7 и 8. С ними работает медперсонал Госпиталя для ветеранов войн. Первый, второй и третий корпуса рассчитаны на 680 коек. С ними будут работать медики Введенской больницы, специализирующейся на лечении пациентов с заболеваниями легких. Временный госпиталь в «Ленэкспо» вмещает 2500 коек.

Напомним, 28 декабря Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге начала прием пациентов с COVID-19, для них развернуто 150 специализированных коек.