Екатеринбург, 29 декабря, 2020, 03:45 — ИА Регнум. Свердловский арбитраж утвердил новую редакцию мирового соглашения между ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» и его бывшим директором — Михаилом Воеводиным. Вместо 2 млрд рублей, которые фигурируют как убытки, ответчик по нему выплатит 1,69 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«В судебном заседании стороны пояснили, что поддерживают своё ходатайство об утверждении мирового соглашения в новой редакции», — отмечалось в определении судьи.

Михаил Воеводин обязался выплатить производителю титана для самолётов в срок до 31 декабря 2020 года «1 696 500 000 рублей путём безналичного перечисления денежных средств».

Напомним, иск с требованием о выплате более 4,07 млрд рублей титановая корпорация подала к своему бывшему директору в сентябре 2020 года, но уже в октябре стало известно о заключении мирового соглашения. Ответчик обязался выплатить 1,9 млрд рублей в обмен на прекращение судебного спора, по которому к тому времени были наложены обеспечительные меры в виде ареста активов.

В основе иска лежали убытки, которые, по мнению корпорации, были причинены при исполнении Воеводиным его обязанностей, а именно, из-за продаж продукции по заниженной стоимости и организации схемы, целью которой было «перераспределение доходов корпорации в пользу компаний группы Interlink».

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