30 сентября 2020 | Время чтения 8 мин

Один из крупнейших производителей титана для самолётов в мире требует со своего бывшего директора 4 млрд рублей, объясняя иск причинёнными убытками. Тем временем в Самаре вокруг другого актива компании разворачивается скандал, связанный с гособоронзаказом.

Анастасия Степанова, , 06:01 — REGNUM Свердловский арбитраж 28 октября 2020 года приступит к рассмотрению громкого дела о взыскании 4 млрд рублей с бывшего директора компании, которая позиционируется как мировой лидер в производстве титана для самолётов — «Корпорация ВСМПО-Ависма». ИА REGNUM попыталось выяснить, что вменяется Михаилу Воеводину — бывшему директору актива госкорпорации «Ростех», в крупные акционеры которого «затесались» также и две кипрские компании.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Многомиллиардные претензии к Воеводину

Иск к Михаилу Воеводину, который занимал руководящий пост с июля 2009 года по май 2020 года, корпорация подала спустя четыре месяца после его увольнения по собственному желанию. Дело в арбитраж поступило 4 сентября 2020 года.

ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» требовало «взыскания 4 073 687 871,75 рубля в счёт возмещения убытков, причинённых при исполнении обязанностей единоличного исполнительного органа общества».

Одновременно с этим истцом было подано ходатайство о введении обеспечительных мер. Корпорация настаивала на аресте имущества Воеводина, «включая денежные средства, в том числе на счетах в банках и иных кредитных организациях, акции (доли) в хозяйственных обществах)». Суд счёл притязания необоснованными и ходатайство отклонил.

По мнению истца, бывший директор допускал некие недобросовестные действия, которые выражались «в продаже продукции корпорации по заниженной стоимости, организации схемы, направленной на перераспределение доходов корпорации в пользу компаний группы Interlink».

Рассматривать спор начнут 28 октября 2020 года в арбитраже Свердловской области.

Об уголовном деле

Подаче иска предшествовало сообщение в СМИ о возбуждении уголовного дела по факту хищения средств в ПАО. Воеводин фигурировал в деле, но его процессуальный статус не сообщался.

В рамках спора на 4 млрд рублей истец заявлял, что «действия Воеводина М.В. в настоящий момент проходят проверку на предмет возможного совершения преступления, что выразилось в возбуждении по данным фактам уголовного дела», косвенно лишь подтвердив факт возбуждения дела, но не статус экс-директора в нём.

Про Воеводина известно, что в разные годы он был членом советов директором «АлТи Фордж Холдинг Сарл», ООО «Авиакапитал-Сервис», ООО «Октава», ПАО «Аэрофлот», а также в 2016—2019 годы был членом совета ТПП РФ, а в 2016—2020 годы — членом президиума совета Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей.

Примечательно: 10 апреля 2020 года прошло заседание совета директоров, где было решено переизбрать гендиректора, а спустя пару недель появляется сообщение о его желании покинуть пост.

О «Корпорация ВСМПО-Ависма» и проблемах

История Верхнесалдинского металлургического производственного объединения (ВСМПО) начинается с завода, созданного в Подмосковье в июне 1933 года. Этому предприятию ещё на начальном этапе отводили роль основного поставщика полуфабрикатов из алюминия и его сплавов для развивающегося советского самолётостроения. В 1941 году завод эвакурировали на Урал — в Свердловскую область.

На сайте ПАО уточняется, что более 70% титановой продукции отгружается на экспорт и каждый год корпорация АВИСМА поставляет продукцию 300 зарубежным компаниям в 49 стран мира.

«Сегодня предприятие является первым по объёмам поставки титана для Airbus Industrie и вторым — для компании Boeing», — отметили на сайте.

В конце августа 2020 года сообщалось, что, в том числе из-за снижения объёма заказов от авиапроизводителей, произошло совокупное снижение продаж — на 14% за первые полгода 2020 года. Среди причин называли сокращение отгрузок на экспорт. Это, по данным компании, привело к снижению выручки и EBITDA.

«По прогнозам аналитиков напряжённая ситуация в авиаперевозках продлится до конца 2021 года», — отмечалось на сайте общества.

Ещё в июне 2020 года, выступая на встрече с профсоюзами, занимавший должность и. о гендиректора ВСМПО-АВИСМА Максим Кузюк (бывший генеральный директор АО РТИ) упомянул о возможном прекращении работы предприятия уже в сентябре. На следующий день на сайте ПАО вышло опровержение, а высказывание Кузюка назвали личным мнением, которое не имеет отношения к реальности. Заявлялось, что приостановка акционерами не рассматривалась и компания работает в штатном режиме.

Между тем, ситуация на рынке привела к необходимости приостановки инвестиционной программы и значительного снижения некоторых расходов компании уже в апреле. Тогда сообщалось, что «в антикризисных планах — временно закрыть часть производственных участков, оборудование законсервировать, а сотрудников перераспределить по другим переделам».

О собственниках

Из финансового отчёта ПАО следует, что на конец июня 2020 года конечной материнской компанией для группы является ЗАО «Бизнес альянс компани», контролирующее 65,27% акций. Большинство акций ЗАО контролируется членом совета директоров ВСМПО-АВИСМА Михаилом Шелковым. Лично ему также принадлежит 1,15%.

Второе контролирующее ВСМПО-АВИСМА лицо — это актив госкорпорации «Ростех» ООО «РТ-Развитие бизнеса» с долей 25%. При этом в списке аффилированных лиц в качестве акционеров фигурируют две кипрские компании — JIVANTA VENTURES LIMITED с долей 30% и CADOR ENTERPRISES LIMITED с долей 30%, а вот за ЗАО «Бизнес альянс компани» в документе долей не закреплено (осуществляет косвенный контроль).

25 сентября 2020 года на заседании совета директоров ПАО было принято решение переизбрать председателем Сергея Чемезова — главу «Ростеха».

На сегодня гендиректором ПАО является бывший директор ООО «Распадская угольная компания» Сергей Степанов, который в 2013—2020 годы также был руководителем дивизиона «уголь» ООО «ЕвразХолдинг».

Скандалы

Спор с Воеводиным не единственный скандал, в центре которого оказался производитель титана. До сих пор в арбитраже Самарской области не до конца рассмотрен затянувшееся с марта 2020 года дело по иску ФАС России. Ведомство, подав иск к ООО «Арконик Рус Инвестмент Холдингс» и Алти Фордж Холдинг Сарл, потребовало лишить первое «права голоса на общем собрании акционеров АО «Арконик СМЗ», а второе «права голоса на общем собрании акционеров АО «Алти Фордж». ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» проходит третьим лицом в споре, но он напрямую затрагивает проект компании в Самаре, так как по делу действуют ограничительные меры по запрету акционерам из числа ответчиков принимать участие в голосовании по важным вопросам.

ФАС свои претензии обосновало тем, что группа лиц в составе компаний Elliott Associates, L.P., Elliott International, L.P. и Elliott International Capital Advisors Inc. получила косвенный контроль «над российским стратегическим обществом — АО «Арконик СМЗ» и АО «Алти Фордж» путём приобретения контроля над его материнской компанией — Арконик Инк. (Arconic Inc.)» и вхождения в общую группу. Уточнялось, что ООО «Арконик Рус Инвестмент Холдинге» владеет 100% акций АО «Арконик СМЗ». В свою очередь в ООО с конца декабря 2019 года владельцами являются две компании из Нидерландов — Арконик Недерланд Холдинг Б.В. (99%) и Каунир Нидерланд Б.В. По данным ФАС, эти компании «косвенно на 100% контролируются Арконик Инк. (Arconic Inc.)», а «в свою очередь АО «Арконик СМЗ» владеет 94,7% акций в компании ALTI Forge Holding Sari. — единственном акционере АО «Алти Фордж»». Оставшиеся 5,3% акций компании ALTI Forge Holding Sari., по данным из материалов по иску ФАС, принадлежит ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Последнее в деле заняло отнюдь не молчаливую позицию, а попыталось отменить обеспечительные меры.

Конфликт интересов и иск ФАС возник после незаконно полученного, по мнению истца, «контроля над хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обороны страны и безопасности государства».

АО «Арконик СМЗ» и АО «Алти Фордж» осуществляют стратегический вид деятельности — производство и реализация металлов, сплавов со спецсвойствами, сырья и материалов, используемых при производстве вооружения и военной техники. «Арконик СМЗ» на сегодня имеет контракты на поставку алюминиевых полуфабрикатов в рамках гособоронзаказа, в том числе, с авиахолдингом «Сухой», АО «Российская самолётостроительная корпорация «Миг», АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» и другими стратегическими активами страны.

По этому делу следующее основное заседание назначено на 17 марта 2021 года.