Санкт-Петербург, 25 декабря, 2020, 19:00 — ИА Регнум. В Петербурге после небольшого спада вновь вырос суточный объем госпитализаций. Об этом свидетельствуют распространенные 25 декабря Смольным данные Межведомственного городского координационного совета по противодействию коронавирусу.

Дарья Драй ИА REGNUM Кислородная маска

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Так, за последние сутки в городе госпитализировали 1028 взрослых пациентов. Это на 5% больше, чем неделю назад, и на 125 человек больше, чем накануне.

Тем не менее совет полагает, что «в целом график госпитализаций демонстрирует тенденцию к стабилизации эпидемиологического процесса, что свидетельствует об эффективности противоэпидемических мероприятий, проводимых правительством города».

В то же время высокое количество активных больных COVID-19 свидетельствует о сохранении активной циркуляции вируса в популяции и необходимости продолжать противоэпидемические действия как со стороны Смольного, так и всех горожан.

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Напомним, в Петербурге за последние сутки выявили еще 3751 зараженного коронавирусом. Выписаны 3034 человека, умерли еще 76 человек.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлен 219 581 случай заражения. От COVID-19 скончались 7222 человека. Выздоровели 129 205 человек.