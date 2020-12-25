Санкт-Петербург, , 11:21 — REGNUM В Петербурге за последние сутки выявили еще 3751 зараженного коронавирусом. Об этом сообщает 25 декабря федеральный оперативный штаб. Это на пять человек меньше, чем днем ранее.

Автомобиль скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

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В целом с конца ноября в городе удерживается более-менее стабильное «плато» по числу вновь выявленных зараженных, если ориентироваться на официальную статистику.

Ранее Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции заявил, что наметившаяся тенденция к стабилизации пока не имеет устойчивого характера.

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Всего в Северной столице с начала пандемии заразился 219 581 житель. Выздоровели 129 205 из них, включая 3034 человека за последние сутки.

Добавим, в России за сутки обнаружили 29 018 новых носителей вируса в 85 регионах, их общее число достигло 2 992 706 человек.

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