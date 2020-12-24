Санкт-Петербург, 24 декабря, 2020, 21:58 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на период действия самых жёстких ограничений для предприятий общественного питания в период с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года разрешил им организацию уличных «зимних кафе». В них жителям и гостям города можно будет перекусить, соблюдая безопасную дистанцию.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа кофейни

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

Соответствующие изменения внесены губернатором 24 декабря в действующие «Правила благоустройства» и ряд других документов. Это должно помочь ресторанам и кафе пережить временный «локдаун» с наименьшими потерями, не ставя под угрозу безопасность посетителей.

Согласно документу, опубликованному на сайте Смольного, с 25 декабря по 10 января стационарное или нестационарное предприятие общепита сможет организовать уличное кафе, «если площадь, занимаемая им, не превышает площади предприятия общественного питания, при котором оно размещается».

В «зимнем кафе» разрешено использовать уличную мебель, включая зонты. Согласовать появление «зимних кафе» можно в упрощенном порядке, без проектирования благоустройства территории.

Как уточнили изданию «Фонтанка» в комитете по промышленной политике Петербурга, обслуживание в «зимних кафе» будет производиться без официантов, навынос, поэтому такие кафе смогут работать без ограничений по времени, предусмотренных для «обычного» общепита.

Читайте ранее в этом сюжете: В Смольном отказались снимать новогодние ограничения для общепита

Напомним, с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общественного питания Санкт-Петербурга должны быть закрыты для посетителей с 19 часов до 6 часов утра. С 30 декабря по 3 января работа общепита (в помещениях) полностью приостанавливается .

Ограничения не касаются производственных столовых, доставки, обслуживания навынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на АЗС. Фуд-корты, фуд-плейсы и расположенные в торговых центрах предприятия общественного питания остаются закрытыми.