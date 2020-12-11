Санкт-Петербург, , 13:32 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга подтвердили сохранение введённых ограничений на работу предприятий общественного питания в декабре и в период новогодних праздников, ранее вызвавшие резкую критику среди рестораторов. Однако смягчение ограничений всё-таки возможно, если эпидемическая ситуация в ближайшее время заметно улучшится.

Смольный Дарья Драй © ИА REGNUM

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Об этом заявил 11 декабря заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт Петербурга, глава Ситуационного центра по вопросам соблюдения безопасной деятельности Александр Ситов.

«Всё зависит от состояния системы здравоохранения, от количества госпитализаций, от количества заболевших. Ситуация сейчас стабильна, но стабильно тяжелая, к сожалению», — приводит ТАСС слова чиновника Смольного.

Ситов не исключил смягчения ограничений для организаций общественного питания после 25 декабря, добавив, что все решения принимаются и будут приниматься с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

«Всё, кроме новогодней ночи, может обсуждаться», — сказал он.

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Напомним, Смольный полностью запретил общепиту работать с 30 декабря по 3 января. В иные дни с 25 декабря по 10 января кафе, бары и рестораны должны закрываться в 19:00. В настоящее время им запрещено работать с 23 до 6 часов. Также закрыты все точки питания в ТЦ и ТРЦ.

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Ранее недовольные рестораторы запустили в сети «Карту сопротивления», где были обозначены заведения, отказывавшиеся соблюдать запретительный режим, но после нескольких рейдов силовиков и переговоров чиновников с рестораторами эта «Карта» была закрыта.

За последние сутки в Петербурге выявили 3 779 случаев заражения, что стало максимумом за время пандемии.

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