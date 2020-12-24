«Коронавирусная» помощь: Конгресс США решил не выдавать гражданам по $2000
Вашингтон, 24 декабря, 2020, 19:33 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса США не приняла предложение демократов по увеличению размеров «коронавирусной» помощи каждому американцу с $600 до $2000, 24 декабря передает CNN.
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Предложение было выдвинуто на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп выразил неудовольствие в связи с малым размером суммы, заложенной в законопроект о бюджете.
Трамп уже заявил, что может ветировать принятый Конгрессом законопроект, споры вокруг которого велись много месяцев. Отклонение законопроекта вызовет закрытие правительства США.
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