Вашингтон, 23 декабря 2020, 21:26 — REGNUM Лидер демократов в палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси поддержала требование президента США Дональда Трампа увеличить разовые выплаты гражданам с $600 до $2000.
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Данное требование Трамп озвучил в видеозаписи, направленной против законопроекта о бюджете и «коронавирусном» пакете помощи на $892 млрд, ранее принятого Конгрессом.
Однако Пелоси призвала Трампа не ветировать законопроект о бюджете, а призвать республиканцев в Конгрессе поддержать отдельный законопроект о прямых выплатах американцам.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря Трамп пригрозил отклонить пакет помощи экономике, принятый Конгрессом, который «сильно отличается от ожидаемого». Вето законопроекта может вызвать закрытие правительства.
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