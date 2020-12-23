Вашингтон, , 21:26 — REGNUM Лидер демократов в палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси поддержала требование президента США Дональда Трампа увеличить разовые выплаты гражданам с $600 до $2000.

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Данное требование Трамп озвучил в видеозаписи, направленной против законопроекта о бюджете и «коронавирусном» пакете помощи на $892 млрд, ранее принятого Конгрессом.

Однако Пелоси призвала Трампа не ветировать законопроект о бюджете, а призвать республиканцев в Конгрессе поддержать отдельный законопроект о прямых выплатах американцам.

«Господин президент, подпишите закон, чтобы правительство оставалось открытым! Призовите Макконнелла и Маккарти согласиться с единогласным запросом демократов о прямых выплатах в размере $2000! Это можно будет сделать к полудню в канун Рождества!» — написала Пелоси в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря Трамп пригрозил отклонить пакет помощи экономике, принятый Конгрессом, который «сильно отличается от ожидаемого». Вето законопроекта может вызвать закрытие правительства.

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