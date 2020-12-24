Красноярск, 24 декабря, 2020, 09:48 — ИА Регнум. На итоговой пресс-конференции 23 декабря губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал ситуацию вокруг майского ЧП в Норильске, где произошёл разлив более 21 тыс. тонн нефтепродуктов. Он ответил на вопрос, повлияла ли авария на его личные отношения с Владимиром Потаниным.

Sobranie.info Александр Усс

«Честно говоря, я всегда с удивлением читаю в СМИ, что у Усса есть конфликт с компанией. При чем здесь конфликт, я не понимаю», — заявил Усс.

По его словам, не нужно «путать конфликтность и принципиальность»:

"Это разные, на мой взгляд, вещи. Государственный подход».

Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, Усс отметил, что после катастрофы в Норильске видел перед собой ряд задач. Это, в частности, «настоящая программа реабилитации территории», повышение уровня промышленной безопасности объектов компании «Норникель».

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Усс подчеркнул, что после ЧП только на предприятиях «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК, принадлежит «Норникелю») за короткий срок было выявлено более 2 тысяч нарушений:

«Выявление нарушений — это не подарок персоналу, поэтому, естественно, возникает соответствующее напряжение».

Ещё один «предмет дискуссий» — состояние самого города Норильска.

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Губернатор напомнил, что даже до аварии руководство компании было готово обеспечить программу реновации жилого фонда. Речь идёт о сумме в размере более 80 млрд рублей на 15 лет. Однако краевые власти считают, что речь должна идти не только о реновации жилого фонда, но и о городе в целом.

«И сейчас мы выходим, я с удовлетворением об этом говорю, на согласованное решение о том, что затраты на, так скажем, преображение города Норильска должны возрасти как минимум вдвое», — сказал Усс.

«У нас вполне нормальные рабочие контакты с менеджментом компании, и буквально на прошлой неделе по телефону я говорил с Владимиром Олеговичем Потаниным. Такого рода рабочие контакты, конечно же, будут продолжены», — отметил Александр Усс, добавив, что из произошедшего в Норильске «надо извлечь уроки», ведь «важно не только чрезвычайное происшествие, важна реакция на него».

Напомним, в настоящее время готовится четырехстороннее долгосрочное соглашение между краем, Федерацией, «Норникелем» и Норильском. Речь в соглашении идёт о комплексном плане работы в Норильске.

Как сообщало ИА REGNUM, экологическая катастрофа произошла в Норильске 29 мая 2020 года. При разгерметизации бака с дизтопливом на ТЭЦ-3 АО НТЭК вытекло свыше 21 тыс. тонн нефтепродуктов. Была объявлена ЧС федерального характера.

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По подсчётам Росприроднадзора, сумма возмещения вреда, причинённого окружающей среде, составляет 147,78 млрд рублей. «Норникель» с этими подсчётами не согласен, оценивая ущерб в 21,4 млрд рублей.

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