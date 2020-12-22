22 декабря 2020 | Время чтения 5 мин

Размер заявленного Росприроднадзором ущерба действительно огромен, он просто беспрецедентный. Сразу два эколога отказались комментировать обоснованность размера ущерба, сославшись на то, что в ситуацию «вмешалась политика».

Татьяна Иващенко, , 16:01 — REGNUM В связи с непрекращающимся пристальным вниманием общественности, направленным на последствия майской экологической катастрофы в Норильске, интерес вызвали итоги так называемой Большой норильской экспедиции Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН).

Разлив нефтепродуктов Иван Шилов © ИА REGNUM

Полевой этап экспедиции пришёлся на июль-сентябрь 2020 года. Учёные из 14 институтов СО РАН собрали в Норильском промышленном районе и на Таймырском полуострове около двух тысяч проб воды, почв, донных отложений, образцов живых организмов, провели приборные измерения многолетнемерзлых грунтов. После этого работа проводилась в лабораториях академических институтов Новосибирска, Томска, Барнаула, Якутска, Красноярска и Норильска.

В общем, работа была проведена качественная и скрупулёзная. Но есть одно но, проведена она была, как подчёркивают и сами учёные, по инициативе и при поддержке ПАО «ГМК «Норильский никель». Именно на территории дочерней компании «Норникеля» — АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК) — произошёл разлив более 21 тыс. тонн нефтепродуктов. Ситуация была признана чрезвычайной на федеральном уровне.

Осмотр повреждённого резервуара НТЭК в Норильске Krskstate.ru

Тем интереснее звучат выводы учёных, опубликованные в декабре на сайте СО РАН. Вот что о состоянии многолетнемерзлых грунтов рассказывает директор якутского Института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН Михаил Железняк:

«Хранилище аварийного дизельного топлива было построено на небольшой площадке (600 на 150 метров) с очень неровными (сегодня) температурами мерзлых грунтов: от — 0,5 до — 4,2 на глубине 10 метров. Мерзлый слой в районе техногенного воздействия нарушен, обнаружены талики, один из которых стал причиной потери устойчивости пятого резервуара ТЭЦ-3 и, как следствие, ― разлива нефтепродуктов».

Железняк отметил, что формирование таликов началось в 1980-х годах, практически сразу после сдачи объекта в эксплуатацию.

Более подробно выводы учёных расписаны на сайте «Норникеля». В частности, приводятся данные, что, по результатам исследований, Норильский промышленный район является крупной геохимической аномалией:

«Природный геохимический фон повсеместно аномален по никелю и меди. Он свойственен всем отложениям, накапливавшимся до начала хозяйственного освоения региона».

Состояние наземных экосистем вблизи Норильска до дельты реки Амбарная специалисты всё же признали неудовлетворительным по уровню загрязнения и их трансформации. Однако затем следуют выводы, что по мере удаления от места утечки состояние экосистем улучшается: от удовлетворительного на участке от Амбарной до истоков Пясины до отличного от устья р. Тарея до Карского моря.

На месте ЧС в Норильске Rpn.gov.ru

В качестве возможной причины «растепления многолетнемерзлых пород» в основании злополучного резервуара № 5 и просадки свайного фундамента указывается подземный талик. Его источником является расположенное недалеко от разрушенного объекта озеро.

Ущерб в поймах рек Далдыкан и Амбарная назван серьёзным. На исследованной территории произошла частичная деградация растительных сообществ. Однако, утверждают в СО РАН, у отловленных особей млекопитающих не выявлено никаких изменений, вызванных разливом топлива.

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«Попадание существенного объёма нефтепродуктов, разлившихся на поверхности в результате аварии, в Северный Ледовитый Океан, и даже в центральную и северную части оз. Пясино, практически исключено, исследования также показали отсутствие негативного воздействия аварийного разлива на экосистемы оз. Пясино и р. Пясина», — говорится в сообщении «Норникеля», ссылающегося на учёных.

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И вишенкой на торте является то, что, несмотря на все вышеозвученные выводы, учёные утверждают, что полученные результаты «выходят за рамки интересов компании».

"По просьбе «Норникеля» мы впервые за 30 лет провели комплексную экспедицию. Получены результаты, выходящие за рамки интересов компании, но это как раз то, что требуется от науки — мы изучаем современное состояние природы нашей страны», — заявил председатель СО РАН Валентин Пармон.

Председатель СО РАН Валентин Пармон Sbras.ru

В самой компании, в свою очередь, заявили, что тщательно изучат представленный в Академии наук отчёт и «будут продолжать сотрудничество с фундаментальной наукой для внедрения новых подходов к хозяйствованию в Арктике в условиях усиления экологических требований государства, запроса общества на чистые производства».

Отметим также, что СО РАН и «Норникель» заключили соглашение о совместной реализации долгосрочной программы ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Норильске.

Между тем, анализируя выводы учёных, складывается такое ощущение, что «Норникель» намерен использовать авторитет СО РАН в продолжающихся судебных тяжбах. Ведь, как сообщало ИА REGNUM, главным спорным моментом в деле остаётся размер заявленного ущерба, с которым компания не согласна.

Росприроднадзор заявил ущерб в размере 147 784 627 500 рублей (в том числе вред, причинённый водным объектам, оценивается в сумму 147 046 011 000 рублей, почвам — в 738 616 500 рублей), а компания оценивает размер вреда окружающей среде в… 21,4 млрд рублей.

Здесь стоит отметить, что размер заявленного Росприроднадзором ущерба действительно огромен, он просто беспрецедентный. Сразу два эколога отказались комментировать ИА REGNUM обоснованность размера ущерба, сославшись на то, что в ситуацию «вмешалась политика».

Ликвидация последствий разлива топлива в Норильске Morspas.com

Для сравнения. С золотодобывающего предприятия «Сисим» в Красноярском крае, на участке которого в октябре 2019 года при прорыве дамбы на реке Сейба в Курагинском районе погибли 20 человек, суд постановил взыскать… порядка 180 млн рублей.

«Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в части взыскания с ООО «Сисим» ущерба, причинённого реке Сейба загрязнением взвешенными веществами при разрушении гидротехнических и иных сооружений на сумму более 101 млн рублей, а также в результате сброса вредных веществ в составе сточных вод с технологического отстойника в русло реки в размере более 79,5 млн рублей», — говорится в сообщении прокуратуры Красноярского края.

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Однако власти свою позицию по катастрофе в Норильске уже обозначили: и краевые, и федеральные.

«Надо отвечать за то, что сделано», — сказал президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции 17 декабря, отвечая на вопрос, касающийся аварии в Норильске.

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И надзорные органы тоже не молчат и готовы отстаивать свои расчеты в суде.

ИА REGNUM следит за развитием событий.