Норильск, Красноярский край, , 09:52 — REGNUM Самой острой проблемой города Норильска (Красноярский край) является экология. Об этом 14 октября на совещании в Красноярском крае, посвящённом актуальным вопросам социально-экономического развития Норильска, заявил заместитель председателя Совфеда Николай Журавлев.

Он напомнил, что в конце мая 2020 года в Норильске произошла экологическая катастрофа с очень серьезными последствиями.

«Норильску крайне необходима комплексная программа оздоровления города», — подчеркнул сенатор, добавив, что «Норильский никель» должен «нести адекватную ответственность за состояние города и участвовать во всех процессах его развития». В свою очередь, региональные органы власти должны создать необходимые условия для привлечения бизнеса к благоустройству города.

Журавлев отметил, что сегодня Норильск — один из самых загрязненных городов не только страны, но и мира, а экологическая катастрофа лишь обострила проблему.

«Понятно, что будет штраф, и, конечно, предприятие обязано его заплатить. Наша позиция известна — его сумма должна полностью и непосредственно пойти на решение проблем ликвидации последствий аварии», — сказал вице-спикер Совфеда.

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В краевом правительстве уточнили, что только в 2020 году Ростехнадзор выявил около двух тысяч нарушений, касающихся объектов «Норникеля». По словам красноярского губернатора Александра Усса, край вправе ожидать от собственников и руководства компании «ответственной, по-настоящему лидерской политики в регионе».

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Напомним, в Красноярском крае 13−14 октября работает делегация Совфеда. Выездное заседание организовано по поручению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. По итогам поездки сенаторы подготовят доклад и постановление Совета Федерации.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2020 года в Норильске произошла экологическая катастрофа. На ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК) разлилось более 21 тыс. тонн дизельного топлива. Оно попало в водные объекты. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 млрд рублей. Предприятие же считает, что ущерб составляет 21,4 млрд рублей.

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