Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 23 декабря, 2020, 12:00 — ИА Регнум. Арбитражный суд Хабаровского края прекратил производство по иску Центробанка РФ о признании кредитного потребительского кооператива «ДВ Инвест» банкротом. К моменту рассмотрения иска выяснилось, что юрлицо прекратило своё существование, передаёт ИА REGNUM.

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Отделение по Хабаровскому краю Дальневосточного главного управления ЦБ РФ ещё в октябре 2020 года обратилось к «ДВ Инвесту» из Комсомольска-на-Амуре с банкротным иском, рекомендовав выбрать арбитражного управляющего из «Центра финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса».